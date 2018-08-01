"Барселона" может подписать Погба: стороны провели секретную встречу в США

Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба может перейти в "Барселону" уже по ходу текущего трансферного окна.

Хавбек "Манчестер Юнайтед" недоволен работой под руководством Жозе Моуринью и желает сменить клуб. Как сообщает Tuttosport, один из главных претендентов на игрока - "Барселона". Так спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль уже провёл с Погба первые переговоры, которые прошли в полной секретности.

По информации источника, стороны встретились в одном из особняков Беверли Хиллз (Лос-Анджелес), дабы "Манчестер Юнайтед" не узнал о переговорах.

Ранее главным претендентом на Погба был "Ювентус", желавший вернуть француза в свой состав, но после покупки Криштиану Роналду туринцам необходим большой исходящий трансфер, чтобы подписать дорогого футболиста. В "Юве" даже рассматривают вариант с продажей Миралема Пьянича и Гонсало Игуаина.

В минувшем сезоне Погба провёл за "МЮ" 37 игр, забил 6 голов и сделал 12 ассистов. В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.

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