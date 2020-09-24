"Барселона" может подписать Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает журналист Transfermarkt Мануэль Вет.

По сведениям kicker, помимо каталонцев, в услугах 27-летнего немца также заинтересована "Рома", за которую он выступал с 2015 по 2017 год.

Отмечается, что Рюдигер хочет сменить клуб из-за нехватки игрового времени. Он опасается за свое место в сборной Германии на Чемпионате Европы.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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