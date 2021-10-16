"Барселона" может подписать Стерлинга из-за ситуации с контрактом Дембеле

Фото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен

"Барселона" раздумывает о трансфере английского хавбека "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга из-за того, что переговоры о продлении контракта с французским вингером Усманом Дембеле проходят тяжело.

Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые могут подписать Стерлинга в январе по причине того, что представитель Дембеле затягивают переговоры о новом контракте.

Отмечается, что агент француза предлагает своего клиента европейским топ-клубам. Он уже имел контракт с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем" и "Челси".

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