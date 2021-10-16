"Барселона" может подписать Стерлинга из-за ситуации с контрактом Дембеле

Теги барселонарахим стерлингусман дембеле

"Барселона" может подписать Стерлинга из-за ситуации с контрактом ДембелеФото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен

"Барселона" раздумывает о трансфере английского хавбека "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга из-за того, что переговоры о продлении контракта с французским вингером Усманом Дембеле проходят тяжело.

Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые могут подписать Стерлинга в январе по причине того, что представитель Дембеле затягивают переговоры о новом контракте.

Отмечается, что агент француза предлагает своего клиента европейским топ-клубам. Он уже имел контракт с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем" и "Челси".

Также не пропустите: Президент "Урала" высказался о влиянии лимита на легионеров на зарплаты в российском футболе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уничтожил "Уотфорд" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов