"Барселона" может подписать Тальяфико из "Аякса"

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"Барселона" может подписать Тальяфико из "Аякса"

Фото: инстаграм Тальяфико\Автор неизвестен

"Барселона" намерена усилить позицию левого защитника как можно скорее и может подписать аргентинского латераля "Аякса" Николаса Тальяфико.

Как сообщает инсайдер Ориоль Доменек, молодой защитник "Барсы" Алехандро Бальде может уйти в аренду в «Аякс», чтобы облегчить переход Тальяфико.

В то же время Ферран Мартинес пишет, что Николас Тальяфико ждет контактов с "Барселоной". Каталонский клуб заинтересован в игроке, но официальных переговоров пока нет.

По информации источника, он знает об интересе "Барсы" и надеется, что клубы начнут переговоры. "Наполи" уже сделал предложение.

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