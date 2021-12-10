"Барселона" может подписать вингера "Реал Сосьедада"

Фото: инстаграм Янузая/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает искать варианты для усиления атакующей линии команды.

Как сообщает Луис Канут, который известен как друг экс-тренера каталонцев Рональда Кумана, бельгийский вингер "Реал Сосьедада" Аднан Янузай рассматривается руководством сине-гранатовых.

Его контракт с баскским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. "Барса" будет работать над его подписанием на правах свободного агента, но может купить его и в январе за минимальную плату.

В нынешнем сезоне Янузай сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.

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