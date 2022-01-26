"Барселона" может подписать защитника "Боруссии"

Фото: инстаграм Менье\Автор неизвестен

Защитник сборной Бельгии и "Боруссии" Дортмунд Тома Менье является вариантом для "Барселоны", сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, американский защитника каталонского клуба Сержиньо Дест может быть включен в сделку, однако он не намерен покидать "Барсу".

Отмечается, что "Барселона" уже работает над этой операцией. Осталось определить условия для трансферов, опцию выкупа, обмен.

В нынешнем сезоне Менье сыграл 16 матчей в Бундеслиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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