"Барселона" может попросить перенести дату финала Кубка Испании

"Барселона" рассматривает вариант с обращением в Федерацию футбола Испании для переноса Кубка Испании на другую дату, сообщает Diario Sport.

Финальный матч Кубка Короля между "Барселоной" и "Севилья" запланирован на 21 апреля. Каталонцы опасаются, что в случае выхода в полуфинал Лиги Чемпионов, матчи которого состоятся 23-24 апреля, им придется играть в еврокубке всего через три дня после финала Кубка.

Стоит отметить, что 15 апреля "Барселона" сыграет в Ла Лиге с "Валенсией", а 18-го – с "Сельтой".

При этом "Севилья" также выступает в Лиге Чемпионов.

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