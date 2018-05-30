"Барселона" может потратить 150 миллионов евро на двух хавбеков

Каталонская "Барселона" может потратить 150 миллионов евро на покупку двух полузащитников, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в случае, если "сине-гранатовым" не удастся заполучить ближайшим летом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, они будут готовы предпринять попытки подписать Миралема Пьянича из туринского "Ювентуса" и Кристиана Эриксена из лондонского "Тоттенхэма".

Напомним, "Барселона" заинтересована в подписании Мончи. | soccernews.ru