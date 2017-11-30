"Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека

Теги барселонагремиороберт фернандес

"Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбекаКаталонская "Барселона" продолжает следить за игрой полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес, побывавший на этой неделе в Южной Америке, предоставил в клуб положительные отзывы об игре 21-летнего хавбека "мушкетеров". Ввиду этого каталонский гранд намерен просмотреть игру перспективного игрока во время предстоящего клубного Чемпионата Мира, и если там бразилец убедит "Барсу" в своей состоятельности, она будет готова предпринять попытки его подписать.

Отметим, что сумма отступных в контракте Артура с "Гремио" равняется 50-ти миллионам евро.

Не пропустите: отец Неймара выступал против установления большой суммы отступных за своего сына в "Барселоне". | soccernews.ru 

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