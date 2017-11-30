"Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека

Каталонская "Барселона" продолжает следить за игрой полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, спортивный директор "сине-гранатовых" Роберт Фернандес, побывавший на этой неделе в Южной Америке, предоставил в клуб положительные отзывы об игре 21-летнего хавбека "мушкетеров". Ввиду этого каталонский гранд намерен просмотреть игру перспективного игрока во время предстоящего клубного Чемпионата Мира, и если там бразилец убедит "Барсу" в своей состоятельности, она будет готова предпринять попытки его подписать.

Отметим, что сумма отступных в контракте Артура с "Гремио" равняется 50-ти миллионам евро.

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