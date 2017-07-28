"Барселона" может пойти на продажу Неймара

Теги неймарбарселонанелсон семеду

"Барселона" может пойти на продажу НеймараКаталонская "Барселона" может пойти на продажу своего ведущего форварда Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что последний поступок бразильца, покинувшего тренировку "сине-гранатовых" после своей стычки с новичком команды Нелсоном Семеду, не был одобрен большинством его одноклубников. Более того, некоторые из игроков, входящих в число неприкасаемых, уже выразили мнение, что клубу пора расстаться с Неймаром, дабы не "развалить" команду изнутри.

Напомним, Ракитич хочет, чтобы Неймар остался. | soccernews.ru

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