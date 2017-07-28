"Барселона" может пойти на продажу Неймара

Каталонская "Барселона" может пойти на продажу своего ведущего форварда Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что последний поступок бразильца, покинувшего тренировку "сине-гранатовых" после своей стычки с новичком команды Нелсоном Семеду, не был одобрен большинством его одноклубников. Более того, некоторые из игроков, входящих в число неприкасаемых, уже выразили мнение, что клубу пора расстаться с Неймаром, дабы не "развалить" команду изнутри.

Напомним, Ракитич хочет, чтобы Неймар остался. | soccernews.ru