"Барселона" может пожаловаться на ПСЖ

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"Барселона" может пожаловаться на ПСЖ

Руководство "Барселоны" намерено пожаловаться в УЕФА на французский ПСЖ, если те всё-таки выкупят форварда "сине-гранатовых" Неймара за 222 миллиона евро.

Как сообщает El Mundo Deportivo, боссы каталонского клуба уверены, что ни у кого нет денег на трансфер бразильца за такую сумму, а соответственно будет иметь место нарушение правил финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что ПСЖ необходимо продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить ФФП при трансфере Неймара. Кроме того, парижане нашли способ обойти эти правила. | http://soccernews.ru

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Мэссюки ещё и стукачи оказывается.

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