"Барселона" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен футболистами

Теги манчестер юнайтедбарселонамаркус рэшфордфилиппе коутиньомалком

"Барселона" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен футболистами

"Барселона" ищет варианты покупки форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы готовы обменять англичанина на Филиппе Коутиньо, либо отдать Малкома плюс доплата.

Напомним, что соглашение Рэшфорда с "МЮ" рассчитано до 2020 года и клуб не может договориться о его продлении.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 13 голов и 9 результативных передач в 42 матчах.

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