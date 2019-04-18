"Барселона" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен футболистами
"Барселона" ищет варианты покупки форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы готовы обменять англичанина на Филиппе Коутиньо, либо отдать Малкома плюс доплата.
Напомним, что соглашение Рэшфорда с "МЮ" рассчитано до 2020 года и клуб не может договориться о его продлении.
В этом сезоне на счету Рэшфорда 13 голов и 9 результативных передач в 42 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14