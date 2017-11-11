"Барселона" может приобрести Обамеянга

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Sky Sports, в услугах игрока заинтересована "Барселона", которая несмотря на покупку Усмана Дембеле продолжает поиски усиления атакующей линии.

Ранее сообщалось об интересе к Обамеянгу со стороны "Ливерпуля" и "Милана".

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