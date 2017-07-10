"Барселона" может приобрести защитника "Челси"

Теги челсибарселонасесар аспиликуэта

"Барселона" может приобрести защитника "Челси"Каталонская "Барселона" продолжает следить за защитником лондонского "Челси" Сесаром Аспиликуэтой, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, после того, как стан "аристократов" пополнил игрок итальянской "Ромы" Антонио Рюдигер, чемпионы Англии вполне будут готовы расстаться с 27-летним беком. Учитывая это, "сине-гранатовые" могут переключить внимание с "несговорчивого" "Арсенала", который отказывается вести переговоры по Эктору Бельерину, на "синих" и их защитника.

Напомним, Месси видит в Верратти замену для Хави. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов