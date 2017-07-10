"Барселона" может приобрести защитника "Челси"

Каталонская "Барселона" продолжает следить за защитником лондонского "Челси" Сесаром Аспиликуэтой, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, после того, как стан "аристократов" пополнил игрок итальянской "Ромы" Антонио Рюдигер, чемпионы Англии вполне будут готовы расстаться с 27-летним беком. Учитывая это, "сине-гранатовые" могут переключить внимание с "несговорчивого" "Арсенала", который отказывается вести переговоры по Эктору Бельерину, на "синих" и их защитника.

Напомним, Месси видит в Верратти замену для Хави. | soccernews.ru