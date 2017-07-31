"Барселона" может продать Андре Гомеша

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"Барселона" может продать Андре ГомешаКаталонская "Барселона" может решиться на продажу своего полузащитника Андре Гомеша, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с расставанием с 24-летним португальцем, который пришел в клуб лишь прошлым летом.

Всего в составе "Барселоны" Гомеш забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах.

Напомним, альтернативой Коутиньо в "Барселоне" определили бывшего хавбека "Реала". | soccernews.ru

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