"Барселона" может продать Андре Гомеша

Каталонская "Барселона" может решиться на продажу своего полузащитника Андре Гомеша, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с расставанием с 24-летним португальцем, который пришел в клуб лишь прошлым летом.

Всего в составе "Барселоны" Гомеш забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах.

Напомним, альтернативой Коутиньо в "Барселоне" определили бывшего хавбека "Реала". | soccernews.ru