"Барселона" может продать Дембеле

"Барселона" определилась с будущим вингера команды Усмана Дембеле.

Как сообщает Sportsmole, каталонский клуб готов продать француза, если поступит выгодное предложение. Напомним, что "Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 105 миллионов евро не считая бонусов.

Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 14 голов и 8 ассистов в 42 матчах.

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