"Барселона" может продать Коутиньо

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Ara.cat.

По информации источника, каталонский футболист может расстаться с 28-летним футболистом уже во время зимнего трансферного окна.

"Сине-гранатовые" стремятся разгрузить зарплатную ведомость, а бразилец является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (23 миллиона евро в год до уплаты налогов).

Кроме того, Коутиньо в составе "Барсы" может безболезненно заменить Педри.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "блауграну" 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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