"Барселона" может продать Месси за 100 миллионов евро

Теги барселоналионель месситрансферы

"Барселона" может продать Месси за 100 миллионов евро

Руководство "Барселоны" может пойти на уступки в вопросе ухода нападающего Лионеля Месси.

По информации The Telegraph, боссы "блауграны" могут пойти на продажу своего капитана, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона 2020/21.

Учитывая кризис, обусловленный пандемией коронавируса, не досчитаться крупной суммы за трансфер аргентинца - это большая роскошь.

В связи с этим "Барса", возможно, рассмотрит предложения по Месси в районе 100 миллионов евро. Главный претендент на форварда по-прежнему "Манчестер Сити".

Не пропустите: Модрич высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года

Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов