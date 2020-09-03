"Барселона" может продать Месси за 100 миллионов евро

Руководство "Барселоны" может пойти на уступки в вопросе ухода нападающего Лионеля Месси.

По информации The Telegraph, боссы "блауграны" могут пойти на продажу своего капитана, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона 2020/21.

Учитывая кризис, обусловленный пандемией коронавируса, не досчитаться крупной суммы за трансфер аргентинца - это большая роскошь.

В связи с этим "Барса", возможно, рассмотрит предложения по Месси в районе 100 миллионов евро. Главный претендент на форварда по-прежнему "Манчестер Сити".

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