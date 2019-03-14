"Барселона" может продать одного из лидеров команды ради покупки де Лигта

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может покинуть клуб предстоящим летом.

Как сообщает Football Espana, каталонцы могут продать 25-летнего француза для того, чтобы выручить средства для покупки капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

При этом источник делает акцент на проблемы Умтити с коленом, из-за которых он пропустил пять месяцев.

В этом сезоне Умтити провел всего 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

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