"Барселона" может продать тер Штегена

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"Барселона" может продать тер Штегена

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена\Автор неизвестен

"Барселона" может продать немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба недовольно игрой вратаря, поэтому может с ним расстаться. Преемником немца может стать воспитанник "Барселоны" Иньяки Пенья, который сейчас играет за "Галатасарай" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 29-летний тер Штеген провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 44 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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