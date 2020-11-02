"Барселона" может продать тер Штегена из-за финансовых проблем

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"Барселона" может продать тер Штегена из-за финансовых проблем

"Барселона" рассматривает вариант с продажей вратаря Марка-Андре тер Штегена летом 2021 года.

По информации Todo Fichajes, "сине-гранатовые" могут расстаться с немецким стражем ворот из-за финансовых проблем.

В покупке звёздного голкипера может быть заинтересована "Бавария", которая претендовала на него ранее.

Тер Штеген выступает за "Барсу" с 2014 года, сыграл 236 матчей и пропустил 222 гола.

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