"Барселона" может продать Видаля

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль по окончании сезона может сменить команду, сообщает Marca.

По сведениям издания, на опытного чилийца всерьёз нацелился "Бока Хуниорс", который готов заплатить за него 18 миллионов евро.

"Сине-гранатовые", вероятно, примут предложение аргентинского клуба, чтобы отбить потраченные на этого футболиста деньги. Прошлым летом каталонцы приобрели его у "Баварии" как раз за 18 миллионов.

Сам Видаль также, по всей видимости, будет не против продолжить карьеру в "Бока Хуниорс", о котором он ранее очень лестно отзывался.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провёл за "Барсу" 41 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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