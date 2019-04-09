"Барселона" может продать Видаля
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль по окончании сезона может сменить команду, сообщает Marca.
По сведениям издания, на опытного чилийца всерьёз нацелился "Бока Хуниорс", который готов заплатить за него 18 миллионов евро.
"Сине-гранатовые", вероятно, примут предложение аргентинского клуба, чтобы отбить потраченные на этого футболиста деньги. Прошлым летом каталонцы приобрели его у "Баварии" как раз за 18 миллионов.
Сам Видаль также, по всей видимости, будет не против продолжить карьеру в "Бока Хуниорс", о котором он ранее очень лестно отзывался.
В текущем сезоне 31-летний хавбек провёл за "Барсу" 41 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22