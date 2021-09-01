"Барселона" может продлить контракт с Куманом
Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" планирует продлить контракт с главным тренером команды Роналдом Куманом.
Как сообщает журналист Фернандо Поло, каталонцы уже начали работу над подготовкой нового соглашения.
По информации Cadena Ser, продление контракта будет зависеть от стиля игры команды, титулов и долгосрочной перспективы.
Отмечается, что окончательное решение будет приниматься по окончанию сезона.
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