"Барселона" может продлить контракт с Семеду

Португальский защитник "Барселоны" Нелсон Семеду может остаться в каталонском клубе на длительный срок, сообщает Marca.

По сведениям издания, в начале года каталонский клуб предложил футболисту новое соглашение до лета 2025 года. Впрочем, на данный момент стороны не ведут переговоры из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет обменять Семеду на португальского защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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