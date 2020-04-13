"Барселона" может продлить контракт с Семеду

Теги барселонанелсон семеду

"Барселона" может продлить контракт с Семеду

Португальский защитник "Барселоны" Нелсон Семеду может остаться в каталонском клубе на длительный срок, сообщает Marca.

По сведениям издания, в начале года каталонский клуб предложил футболисту новое соглашение до лета 2025 года. Впрочем, на данный момент стороны не ведут переговоры из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет обменять Семеду на португальского защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу. 

В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Артура. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга

"Реал" сделал запрос по трансферу Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов