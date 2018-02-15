"Барселона" может продлить контракт с Вермаленом

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"Барселона" может продлить контракт с ВермаленомКаталонская "Барселона" может продлить контракт со своим защитником Томасом Вермаленом, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" остались довольны выступлениями 32-летнего бека в текущем сезоне. Поэтому в ближайшее время клубе намерены рассмотреть вопрос о пролонгации сотрудничества с бельгийцем.

Действующий контракт Вермалена с "Барселоной" рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, сегодня "Барселона" планирует объявить о подписании нового контракта с "Beko". | soccernews.ru

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