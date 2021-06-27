"Барселона" может продлить Месси на следующей неделе
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Барселона" близка к продлению контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, в настоящее время стороны согласовывают последние детали соглашения. Планируется, что контракт будет подписан до лета 2023 года.
Напомним, что нынешний контракт форварда истекает 30 июня. Таким образом, через несколько дней он может стать свободным агентом.
В минувшем сезоне 34-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
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