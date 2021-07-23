"Барселона" может продолжить платить зарплату Гризманну после его ухода
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не собирается терять в деньгах в случае ухода из каталонского клуба, сообщает ESPN.
По сведениям источника, Гризманн хочет полностью сохранить свою зарплату, которая составляет 35 миллионов евро в год с учетом налогов. Таким образом, "Барселоне", возможно, придется компенсировать французу разницу в зарплате после трансфера.
Ранее сообщалось, что Гризманн хочет вернуться в "Атлетико". Также игроком интересуются клубы АПЛ и ПСЖ.
В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Депай: "Барселоне" отказать невозможно". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Спартаке" высказались о возможном трансфере бразильца Гуги
-
"Барселона" может продолжить платить зарплату Гризманну после его ухода
-
"Манчестер Юнайтед" может переманить одного из лидеров "Баварии"
-
Бензема заразился коронавирусом
-
"Спартак" сделал предложение по защитнику "Атлетико Минейро"
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с Сон Хын Мином
-
Официально: Смольников - игрок тульского "Арсенала"
-
"Милан" готовится к очередным переговорам по Влашичу
-
РФС не может договориться с Кунцем о назначении в сборную России
-
Понсе и Роша не попали в заявку "Спартака" на сезон
-
Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты
-
"Ахмат" намерен выкупить Тимофеева у "Спартака"
-
"Локомотив" назвал обязанности Рангника и Цорна
-
"Бенфика" подпишет Яремчука при одном условии
-
Дриусси обратился к болельщикам "Зенита"
-
"Тоттенхэм" может заменить Кейна Гризманном
-
"Ювентус" не утратил интереса к Госенсу
-
"Спартак" представил новую форму на предстоящий сезон
-
Итальянский журналист рассказал о роли Кокорина в "Фиорентине"
-
"Рома" интересуется Шомуродовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14