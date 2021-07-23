"Барселона" может продолжить платить зарплату Гризманну после его ухода

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не собирается терять в деньгах в случае ухода из каталонского клуба, сообщает ESPN.

По сведениям источника, Гризманн хочет полностью сохранить свою зарплату, которая составляет 35 миллионов евро в год с учетом налогов. Таким образом, "Барселоне", возможно, придется компенсировать французу разницу в зарплате после трансфера.

Ранее сообщалось, что Гризманн хочет вернуться в "Атлетико". Также игроком интересуются клубы АПЛ и ПСЖ.

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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