"Барселона" может провести матч с российским топ-клубом

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"Барселона" может провести матч с российским топ-клубом
Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб хочет провести товарищеский матч с "Барселоной".

"В рамках нашего сотрудничества с "Барселоной" у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и "Барселоны", и "Зенита". Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет. Конечно, лучше играть с "Барселоной" официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона", - приводят слова Медведева российские СМИ. 

Напомним, что после 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. Отрыв петербурского клуба от идущего вторым "Краснодара" составляет пять очков.

Не пропустите: Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу. | http://soccernews.ru

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