"Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда

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"Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда

Фото: инстаграм де Йонга\Автор неизвестен

Голландский хавбек "Барселоны" Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание Marca.

По информации источника, из-за недостаточно высокого уровня игры в последнее время футболист сборной Нидерландов может быть продан, так как не до конца устраивает тренерский штаб сине-гранатовых.

Отмечается, что сейчас Френки не является "железным" игроком стартового состава.

Сообщается, что в случае продажи голландца у "Барселоны" будет больше ресурсов для подписании Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол.

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