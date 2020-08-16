"Барселона" может расстаться с Суаресом и Гризманном

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с расставанием с группой футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб может продать защитников Жорди Альбу и Нелсона Семеду, нападающих Луиса Суареса и Антуана Гризманна.

Неприкасаемыми являются лишь полузащитник вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Френки де Йонг, нападающий Лионель Месси, а также молодые игроки Ансу Фати и Рики Пуч.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании, не сумела выиграть национальные Кубок и Суперкубок, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.

Не пропустите: Болельщики "Барселоны" оскорбляли футболистов после разгрома от "Баварии". | http://soccernews.ru