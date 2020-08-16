"Барселона" может расстаться с Суаресом и Гризманном
Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с расставанием с группой футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб может продать защитников Жорди Альбу и Нелсона Семеду, нападающих Луиса Суареса и Антуана Гризманна.
Неприкасаемыми являются лишь полузащитник вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Френки де Йонг, нападающий Лионель Месси, а также молодые игроки Ансу Фати и Рики Пуч.
Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании, не сумела выиграть национальные Кубок и Суперкубок, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.
Не пропустите: Болельщики "Барселоны" оскорбляли футболистов после разгрома от "Баварии". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Мама умершего футболиста Колосова: "Скорая ехала 20 минут. Это слишком долго"
-
Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России
-
В Англии умер внук бывшего президента Казахстана. Он был футболистом
-
"РБ Лейпциг" и "Наполи" поборются за трансферную цель "Реала"
-
2
Пять игроков "Баварии" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
"Енисей" обыграл "Аланию" и вышел на второе место в ФНЛ
-
"Ахмат" подписал полузащитника сборной Казахстана
-
"Сассуоло" купил турка, которым интересовался "Зенит"
-
Гжегож Крыховяк не исключил вероятности смены клуба
-
"Барселона" может расстаться с Суаресом и Гризманном
-
"Атлетико" готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека "Наполи"
-
Рональд Куман может согласиться возглавить "Барселону"
-
1
"Действия – белорусского ОМОНа - это полный беспредел". Экс-тренер сборной Беларуси высказался о протестах в стране
-
Защитник "Манчестер Сити" недоволен судейством в матче с "Лионом"
-
1
Тьяго Алькантара договорился о контракте с "Ливерпулем"
-
1
"Барселона" выставит на трансфер шестерых футболистов
-
Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб
-
"Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса
-
1
Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ
-
Президент Франции прокомментировал выход ПСЖ и "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14