"Барселона" может разорвать контракт с Тураном

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"Барселона" может разорвать контракт с Тураном

"Барселона" намерена избавиться от турецкого полузащитника Арды Турана, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб даже рассматривает вариант с разрывом контракта с игроком, если он откажется перейти в другую команду.

Стоит отметить, что контракт футболиста с каталонцами истекает только через три года, поэтому "Барселоне" придется выплатить ему серьезную компенсацию в случае расторжения соглашения.

Напомним, что ранее у "Барселоны" были варианты с продажей 30-летнего Турана за 30 миллионов евро, но клуб требовал 40 миллионов.

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