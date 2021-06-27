Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, "Барселона" может разорвать контракт с Умтити.

По информации источника, в конце сезона руководство каталонского клуба сообщило защитнику и его окружению о том, что он должен искать себе новый клуб. Игрок в свою очередь намерен остаться в "Барселоне" до истечения срока действующего контракта и не будет рассматривать предложения других клубов. Также сообщается, что "блауграна" предложила игроку пойти на снижение заработной платы, однако француз ответил отказом.

Отмечается, что "Барселоне" не нравится поведение игрока и руководство клуба устало от его позиции по данному вопросу. Вероятен вариант, при котором к нему применят жесткие меры, если он в итоге примет решение остаться в команде. Сообщается, что юристы "Барселоны" уже изучили возможные рычаги влияния на Умтити. Весьма вероятен вариант с расторжением текущего контракта, хотя "Барселона" хочет договориться с игроком и прийти к обоюдному решению.

Также отмечается, что запрос по футболисту сделал "Марсель", но переговоры не начнутся до тех пор, пока Умтити не даст согласие на уход из каталонского гранда.

Текущий контракт Умтити с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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