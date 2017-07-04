"Барселона" может решиться на продажу Суареса
Каталонская "Барселона" может решиться на продажу своего полузащитника Дениса Суареса, информирует испанская пресса.
Сообщается, что будущее 23-летнего хавбека в стане "сине-гранатовых" зависит от трансферной кампании клуба. Так, если "Барсе" удастся подписать в текущее трансферное окно Марко Верратти из французского ПСЖ или Дани Себальоса из севильского "Бетиса", Суаресу наверняка придется подыскивать себе новую команду.
В завершившемся сезоне Суарес забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Барселону".
Напомним, в течение ближайших нескольких часов "Реал" может перехватить у "сине-гранатовых" Себальоса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20