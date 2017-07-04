"Барселона" может решиться на продажу Суареса

Теги барселонадани себальосденис суаресмарко верратти

"Барселона" может решиться на продажу СуаресаКаталонская "Барселона" может решиться на продажу своего полузащитника Дениса Суареса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что будущее 23-летнего хавбека в стане "сине-гранатовых" зависит от трансферной кампании клуба. Так, если "Барсе" удастся подписать в текущее трансферное окно Марко Верратти из французского ПСЖ или Дани Себальоса из севильского "Бетиса", Суаресу наверняка придется подыскивать себе новую команду.

В завершившемся сезоне Суарес забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Барселону".

Напомним, в течение ближайших нескольких часов "Реал" может перехватить у "сине-гранатовых" Себальоса. | soccernews.ru

комментарии
Жк

Надо было написать в заголовке Д.Суареса,а то наверняка все подумали про Луиса.что касается Дениса Суареса,зачем менять действительного техничного,креативного и молодого своего воспитанника,на неизвестного Себальоса,У Д.Суареса все шансы встать вторым Иньестой,все забывают,что Иньесте раскрылся к годом 25-26 годам в 2008г.,уже при Гвардиоле,такие люди,как Месси,которые раскрываются в 16 лет,рождаются раз в 100 лет. Надо оставить Д.Суареса,а то через года два будете же выкупать обратно за 100 млн. евро и больше,как Челси,которому обратно продают их же бывшего игрока Лукаку за 100 млн.,продавать надо Гомеса,который не подходит к Барсе и Турана,который по возрасту уже не тянеть.А Д.Суареса,Рафинью,С,Роберто держать руками,зубами.,это будущая основа полузащиты Барсы,а Вератти использовать на позициях Бускетса,Маскерано,он добавить надежности в защите,опорной зоне.У Вератти характер Маскерано,от него исходить надежность.

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