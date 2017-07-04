"Барселона" может решиться на продажу Суареса

Каталонская "Барселона" может решиться на продажу своего полузащитника Дениса Суареса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что будущее 23-летнего хавбека в стане "сине-гранатовых" зависит от трансферной кампании клуба. Так, если "Барсе" удастся подписать в текущее трансферное окно Марко Верратти из французского ПСЖ или Дани Себальоса из севильского "Бетиса", Суаресу наверняка придется подыскивать себе новую команду.

В завершившемся сезоне Суарес забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Барселону".

Напомним, в течение ближайших нескольких часов "Реал" может перехватить у "сине-гранатовых" Себальоса. | soccernews.ru