"Барселона" может сделать Головина приоритетом для укрепления своей средней линии

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"Барселона" может сделать Головина приоритетом для укрепления своей средней линииКаталонская "Барселона" может сделать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина приоритетной целью для укрепления своей средней линии.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, кандидатура 22-летнего хавбека армейцев прельщает "сине-гранатовых" тем, что он не займет место легионера, к которым относятся игроки не из Европы, а также его относительной дешевизной.

Напомним, ЦСКА готов расстаться с Головиным за сумму в 25 миллионов евро.

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