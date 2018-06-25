"Барселона" может сделать Головина приоритетом для укрепления своей средней линии
Каталонская "Барселона" может сделать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина приоритетной целью для укрепления своей средней линии.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, кандидатура 22-летнего хавбека армейцев прельщает "сине-гранатовых" тем, что он не займет место легионера, к которым относятся игроки не из Европы, а также его относительной дешевизной.
Напомним, ЦСКА готов расстаться с Головиным за сумму в 25 миллионов евро.
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|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
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|Хетафе
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|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
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|13
|Эспаньол
|38
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|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
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|20