"Барселона" может серьёзно сэкономить на одном из трансферов, если "Сельта" вылетит из Примеры

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"Барселона" может серьёзно сэкономить на одном из трансферов, если "Сельта" вылетит из Примеры

"Барселона" может серьёзно сэкономить на одном из летних трансферов, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, если по итогам сезона "Сельта" вылетит из Примеры в Сегунду, то каталонский клуб сможет купить нападающего Макси Гомеса всего за 25 миллионов евро.

Сейчас же стоимость 22-летнего уругвайца составляет 50 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

В текущем сезоне Гомес сыграл за "Сельту" 25 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

По итогам 27 туров галисийцы занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 25 очков.

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