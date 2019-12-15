"Барселона" может снизить цену на Коутиньо

"Барселона" по-прежнему намерена расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за "Баварию" на правах аренды, сообщает Bild.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать хавбека "Баварии" не за 120 миллионов евро, которые оговорены в арендном контракте, а за меньшую сумму. Сам игрок не прочь перебраться в мюнхенский клуб на постоянной основе.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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