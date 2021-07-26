"Барселона" может снизить зарплату Гризманну

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"Барселона" может снизить зарплату Гризманну

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может согласиться на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист не хочет покидать каталонский клуб и может согласиться на уход только в "Атлетико". Зарплата Гризманна составляет 45 миллионов евро в год с учетом налогов и поэтому "Барселона" хочет с ним расстаться.

Напомним, что "Барселона" из-за потолка зарплат Ла Лиги не может продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Также у клуба есть проблемы с регистрацией новичков - форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, а также защитника Эриа Гарсии. 

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом

Гризи ещё молод и достаточно переспективен.А вот от старой эгоистичной аргентинской кашёлки надо избавляться как можно скорее!Вискас Эль Барса!

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