"Барселона" может снизить зарплату Гризманну

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может согласиться на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист не хочет покидать каталонский клуб и может согласиться на уход только в "Атлетико". Зарплата Гризманна составляет 45 миллионов евро в год с учетом налогов и поэтому "Барселона" хочет с ним расстаться.

Напомним, что "Барселона" из-за потолка зарплат Ла Лиги не может продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Также у клуба есть проблемы с регистрацией новичков - форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, а также защитника Эриа Гарсии.

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