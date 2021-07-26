"Барселона" может снизить зарплату Гризманну
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может согласиться на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист не хочет покидать каталонский клуб и может согласиться на уход только в "Атлетико". Зарплата Гризманна составляет 45 миллионов евро в год с учетом налогов и поэтому "Барселона" хочет с ним расстаться.
Напомним, что "Барселона" из-за потолка зарплат Ла Лиги не может продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Также у клуба есть проблемы с регистрацией новичков - форвардов Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, а также защитника Эриа Гарсии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14