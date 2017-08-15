"Барселона" может согласиться на продажу Серхи Роберто

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"Барселона" может согласиться на продажу Серхи Роберто

"Барселона" рассматривает вариант с продажей полузащитника Серхи Роберто, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в связи с трансфером Паулиньо перспективы 25-летнего испанца в каталонском клубе стали туманными, так как главный тренер команды Эрнесто Вальверде не намерен больше использовать его в качестве правого защитника.

На Роберто претендуют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сумма отступных в контракте футболиста составляет 40 миллионов евро.

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комментарии
tyler37

Да нафиг нужен этот Паулиньо ? Опять мутняк какой-то. Почему не попытаться купить Эриксена ?

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