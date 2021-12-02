"Барселона" может согласиться на сделку с CVC

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" может в ближайшее время согласиться на сделку с инвестиционным фондом CVC, который прошедшим летом заключил соглашение с остальными 39 клубами Ла Лиги.

Тогда на сделку согласились "Атлетик", "Реал Мадрид" и "Барселона".

Как сообщает издание ARA, каталонский клуб пересматривает сделку c CVC, переговоры открыты и стороны с нетерпением ждут подписания.

По информации источника, данная сделка полностью отличается от той, на которую летом согласились другие клубы.

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