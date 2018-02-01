"Барселона" может совершить громкий обмен игроками с "Атлетико"

Каталонская "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Атлетико", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в сделку по форварду "матрасников" Антуану Гризманну, который стал главной трансферной целью "сине-гранатовых" на лето, главный претендент на победу в текущем розыгрыше Ла Лиги может включить своего вингера Усмана Дембеле. Руководство каталонского гранда, разочаровавшись во французе, уже начало рассматривать такой вариант развития событий.

Напомним, Озил отказался переходить в "Барселону". | soccernews.ru