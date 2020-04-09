"Барселона" может совершить обмен игроками с "Севильей"

"Барселона" готова отпустить в "Севилью" полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" требуют за своего игрока 20 миллионов евро, однако из-за "коронавирусного кризиса" эта сумма может стать непосильной для андалусийского клуба.

В связи с этим "Барса" намерена изучить варианты с обменом футболистами ближайшим летом.

Взамен хорвата "блауграна" планирует заполучить кого-то из защитников "Севильи" - Жюля Кунде или Диего Карлоса.

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