"Барселона" может совершить обмен игроками с "Севильей"
"Барселона" готова отпустить в "Севилью" полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" требуют за своего игрока 20 миллионов евро, однако из-за "коронавирусного кризиса" эта сумма может стать непосильной для андалусийского клуба.
В связи с этим "Барса" намерена изучить варианты с обменом футболистами ближайшим летом.
Взамен хорвата "блауграна" планирует заполучить кого-то из защитников "Севильи" - Жюля Кунде или Диего Карлоса.
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14