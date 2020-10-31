"Барселона" может стать банкротом

"Барселоне" грозит банкротство, если клубу не удастся договориться с футболистами о сокращении зарплат.

По информации Sport.es, "сине-гранатовым" нужно сэкономить 190 миллионов евро на окладах игроков.

"Барса" рассчитывает до следующего четверга согласовать 30-процентное уменьшение зарплатного фонда.

Сообщается, что шансы на успешное завершение переговоров повысились после отставки Жозепа Бартомеу с поста президента "блауграны".

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