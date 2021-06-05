"Барселона" может улучшить предложение Вейналдуму

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

"Барселона" продолжает переговоры с хавбеком Джорджиньо Вейналдумом.

Как сообщает Marca, каталонцы не хотят упустить игрока, поэтому готовы улучшить предложение. Однако в клубе пытаются найти другое решение.

Отмечается, что Вейналдум больше склоняется к переходу в "Барсу", так как команду тренирует Рональд Куман.

Напомним, что "Барса" была близка к подписанию голландца, однако в борьбу неожиданно вступил ПСЖ.

В прошедшем сезоне на счету Вейналдума три забитых гола в 51 игре.

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