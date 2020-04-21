"Барселона" может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон

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"Барселона" может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон

"Барселона" рассматривает вариант уменьшения бюджета на следующий сезон в связи с финансовым кризисом, который спровоцирован пандемией китайского коронавируса, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон. Клубу необходимо сократить бюджет на 200 миллионов евро, чтобы не уйти в долг.

Ранее сообщалось, что футболисты "Барселоны" согласились на сокращение зарплат на 70 процентов на период действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

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