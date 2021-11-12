"Барселона" может усилиться хавбеком "Челси"

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"Барселона" может усилиться хавбеком "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес входит в список трансферных целей "Барселоны", сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, 26-летний футболист имеет шансы оказаться на "Камп Ноу" уже в январе.

Напомним, что права на испанского хавбека принадлежат "Атлетико", а "синие" арендовали его в последний день летнего ТО.

"Челси" может выкупить Сауля за 35 миллионов евро, однако пока не собирается делать это.

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