"Барселона" может усилиться новыми футболистами зимой
В "Барселоне" не исключают, что команда подпишет новых футболистов в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.
"Мы довольны теперешним составом "Барселоны". Но если будет возможность усилить команду новыми игроками, мы сделаем это. Ведь "Барселона" претендует на победу на всех турнирах", - отмечает функционер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|12
|21
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Леванте
|12
|15
|13
|Сельта Виго
|12
|14
|14
|Эспаньол
|12
|13
|15
|Атлетик Бильбао
|12
|12
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|12
|6