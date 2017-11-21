"Барселона" может усилиться новыми футболистами зимой

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"Барселона" может усилиться новыми футболистами зимойВ "Барселоне" не исключают, что команда подпишет новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

"Мы довольны теперешним составом "Барселоны". Но если будет возможность усилить команду новыми игроками, мы сделаем это. Ведь "Барселона" претендует на победу на всех турнирах", - отмечает функционер.

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