"Барселона" может усилиться защитником "Ювентуса"

Теги барселонаювентусданиэле руганитрансферы

"Барселона" может усилиться защитником "Ювентуса"

"Ювентус" решил предложить "Барселоне" купить одного из своих игроков, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители "старой синьоры" проинформировали каталонский клуб о готовности продать защитника Даниэле Ругани.

Год назад "блауграна" вела борьбу за итальянского центрбека и, возможно, до сих пор не утратила к нему интерес.

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт футболиста с "бьянконери" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

Не пропустите: Гризманн задумался о смене игрового номера в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов