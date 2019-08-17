"Барселона" может усилиться защитником "Ювентуса"

"Ювентус" решил предложить "Барселоне" купить одного из своих игроков, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители "старой синьоры" проинформировали каталонский клуб о готовности продать защитника Даниэле Ругани.

Год назад "блауграна" вела борьбу за итальянского центрбека и, возможно, до сих пор не утратила к нему интерес.

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт футболиста с "бьянконери" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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