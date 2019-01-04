"Барселона" может установить новый трансферный рекорд
"Барселона" хочет купить сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 120 миллионов евро. Также им интересуется "Манчестер Юнайтед".
Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим защитником в истории. Сейчас это звание удерживает Вирджил ван Дейк, который прошлой зимой перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 79 миллионов евро.
27-летний Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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|Алавес
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|Реал Мадрид
|17
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|Бетис
|18
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|17
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|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Сельта Виго
|17
|21
|13
|Эйбар
|17
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|Реал Вальядолид
|18
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|15
|Реал Сосьедад
|17
|19
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Вильярреал
|17
|16
|18
|Атлетик Бильбао
|17
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|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11