"Барселона" может увеличить предложение по Коутиньо

Каталонская "Барселона" может увеличить предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Star, "сине-гранатовые" рассматривают возможность с повышением ставки за 25-летнего хавбека "красных" до 130 миллионов евро, что сделает бразильца вторым самым дорогим футболистом планеты.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Коутиньо может перейти в "Барселону" уже во вторник за 100 миллионов евро. | soccernews.ru