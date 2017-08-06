"Барселона" может увеличить предложение по Коутиньо

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"Барселона" может увеличить предложение по КоутиньоКаталонская "Барселона" может увеличить предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Star, "сине-гранатовые" рассматривают возможность с повышением ставки за 25-летнего хавбека "красных" до 130 миллионов евро, что сделает бразильца вторым самым дорогим футболистом планеты.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Коутиньо может перейти в "Барселону" уже во вторник за 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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