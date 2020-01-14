"Барселона" может уволить Сетьена летом
СМИ узнали детали контракта между "Барселоной" и новым главным тренером команды Кике Сетьеном.
По информации ESPN, стороны заключили соглашение по схеме "0,5+1+1".
Таким образом, каталонский клуб имеет право прекратить сотрудничество с 61-летним специалистом по окончании каждого из этих сезонов.
Напомним, что в ночь на вторник "Барселона" объявила о назначении Сетьена вместо уволенного Эрнесто Вальверде.
Не пропустите: Впервые с 2003 года "Барселона" сменила тренера посреди сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Защитник "Динамо" Ордец: "Украинская сборная сильнее российской"
-
"Атлетико" готов провести обмен игроками с "Арсеналом"
-
"Барселона" может уволить Сетьена летом
-
ЦСКА назвал состав на первый сбор в Испании
-
"Рома" определила три кандидатуры на замену травмированному Дзаньоло
-
"Тоттенхэм" согласовал первый зимний трансфер
-
Новичок "Милана" Кьяер выбрал игровой номер
-
Мохаммед Сиссоко объявил о завершении карьеры
-
Впервые с 2003 года "Барселона" сменила тренера посреди сезона
-
Агент пытается трудоустроить хавбека "Уфы" в бельгийском клубе
-
Главные новости дня: 13 января
-
"Бавария" готова отпустить Мюллера на Олимпиаду
-
Кике Сетьен возглавил "Барселону"
-
"Барселона" уволила Вальверде
-
Переговоры "Барселоны" о расторжении контракта с Вальверде затянулись
-
1
"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А
-
Кикнадзе подтвердил переговоры "Локомотива" с "Кельном" по Хеведесу
-
Хавбек "Ромы" Дзаньоло пропустит около 6 месяцев из-за травмы
-
Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"
-
Football Italia: "Милан" готов купить защитника "Тоттенхэма" Орье
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11