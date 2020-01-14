"Барселона" может уволить Сетьена летом

СМИ узнали детали контракта между "Барселоной" и новым главным тренером команды Кике Сетьеном.

По информации ESPN, стороны заключили соглашение по схеме "0,5+1+1".

Таким образом, каталонский клуб имеет право прекратить сотрудничество с 61-летним специалистом по окончании каждого из этих сезонов.

Напомним, что в ночь на вторник "Барселона" объявила о назначении Сетьена вместо уволенного Эрнесто Вальверде.

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